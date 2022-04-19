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    Türk ve Amerikan uçaklarından Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu

    MSB, Doğu Akdeniz’de ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurlarına Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakların eşlik ettiği anları paylaştı.
    • 19.04.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 16:58
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    Türk ve Amerikan uçaklarından Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu

    Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan uçuşa ilişkin bir açıklama yapılarak o anların görüntüleri paylaşıldı.

    "Başarılı bir uçuş gerçekleştirildi"

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu unsurları ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuş gerçekleştirdi."

    Türk ve Amerikan uçakları Doğu Akdeniz'de ortak eğitim uçuşu yaptı

    Türk ve Amerikan uçaklarından Doğu Akdeniz de ortak eğitim uçuşu #1

    Türk ve Amerikan uçaklarından Doğu Akdeniz de ortak eğitim uçuşu #2


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