Ortak tatbikat çalışması yürüten Türk ve Azerbaycan askerleri, Statik Atlayış Eğitimi'yle Kış-2021 Tatbikatı hazırlığı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin tatbikatlarına ilişkin görüntüler yayınladı.

Bakanlık, Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında askerlere "Statik Atlayış Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde." notuyla bir video paylaşıldı.

EĞİTİM GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Paylaşılan videoda, Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verilen Türk ve Azerbaycan askerlerinin eğitim sürecine ilişkin görüntülere yer verildi.

Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi VİDEO