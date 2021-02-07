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    Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi

    Ortak tatbikat çalışması yürüten Türk ve Azerbaycan askerleri, Statik Atlayış Eğitimi'yle Kış-2021 Tatbikatı hazırlığı yaptı.
    • AA
    • 07.02.2021 - 13:09
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    Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin tatbikatlarına ilişkin görüntüler yayınladı.

    Bakanlık, Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında askerlere "Statik Atlayış Eğitimi" verildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde." notuyla bir video paylaşıldı.

    EĞİTİM GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

    Paylaşılan videoda, Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "Statik Atlayış Eğitimi" verilen Türk ve Azerbaycan askerlerinin eğitim sürecine ilişkin görüntülere yer verildi.

    Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi VİDEO

    Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi #1

    Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi #2

    Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi #3

    Türk ve Azerbaycan askerlerine, Statik Atlayış Eğitimi verildi #4

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