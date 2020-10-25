Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders kimdir, nereli?

Küstah paylaşımları ile gündeme damga vuran Irkçı, Türk ve İslam karşıtı olarak bilinen politikacı Geert Wilders kimdir?

Siyasi açıklamalarıyla ülkemizde de gündeme gelen ve paylaştığı tweetler nedeniyle tepki çeken Geert Wilders kimdir?

GEERT WİLDERS KİMDİR?

6 Eylül 1963 doğumlu Özgürlük Partisi Başkanı Wilders, Katolik iken agnostisizmi seçmiş hollandalı bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm'a karşı bir siyaset yürütmektedir.

Asıl nefretinin İslâm dinine olduğunu vurgulayan Wilders, bir açıklamasında "Sorunun temelinde faşist İslâm, Allah ve Muhammed'in hasta ideolojisi var; bu ideolojinin kaynağı da 'İslâmî Kavgam' (Mein Kampf), yani Kur'an'dır" dedi. Bu gibi beyanları dolayısıyla 2006 yılında Wilders'a karşı suç duyurusunda bulunuldu. Ancak 2008 yılına gelindiğinde savcılık, Wilders hakkında yargılama yapılamayacağını kararlaştırdı.

Wilders ve partisi yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedirler. Wilders, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürütmektedir.

HOLLANDALI GEERT WILDERS HAKKINDA BİLGİLER

Irkçı liderin Türkiye ile ilgili sorunları 2004 yılına kadar uzanıyor.

2010 yılı 11 Eylül'ünde, İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırıların dokuzuncu yıldönümündeki bir etkinlikte konuşan Wilders, İslam karşıtı görüşleri ile ilk kez geniş kitlelere ulaştı.

Eski mesai arkadaşları Geert Wilders'ı başka hobileri olmayan tam zamanlı bir politikacı olarak tanımlıyor.

Her ne kadar Katolik bir ailede büyüse ve 'Hristiyan demokratlar müttefikim' dese de, 1963 doğumlu Wilders kendini agnostik olarak tanımlıyor.

Wilders'ın İslam karşıtı düşüncelerinin gelişmesinde ise gençliğinde iki yıl süresince İsrail'de kalmasının, bu sürede 'anti-demokratik' olarak tanımladığı Arap ülkelerine yaptığı gezilerin etkili olduğu yorumu yapılıyor.

1997 yılında Hollanda Liberal Partisi'nden (VVD) Utrecht milletvekili seçildi ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediği gerekçesiyle 2004 yılında partisinden istifa ederek kendi yolunda hareket etmeye başladı.

Geert Wilders'ın İslam karşıtlığı üzerine inşa ettiği siyasi kariyerini hızlandıran olaylardan biri de 2004 yılındaki bir cinayet oldu. Hollandalı film yapımcısı Theo van Gogh'un 'İslam'da kadına kötü davranıldığı' tezini işlediği filmi nedeniyle bir radikal tarafından öldürülmesi sonrası, Wilders'a kalıcı koruma verildi.

Açıklamalarında ülkedeki problemlerin nedeni olarak sık sık Fas ve Türkiye kökenlileri gösteren Wilders, son olarak Türk büyükelçiliği önünde "Uzak dur, bu bizim ülkemiz" yazılı pankart açarak ülkeye kampanya ziyareti yapmak isteyen Türk politikacıları hedef almıştı.

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına da üzüldüğünü söyledi.

EL-KAİDE'NİN ÖLÜM LİSTESİNDE

BBC'ye yakın bir tarihte verdiği röportajda Wilders, 12 senedir yalnız başına bir yere gitmediğini ve El Kaide'nin ölüm listesinde olduğunu açıklamıştı.



Wilders bir taraftan İslam'ın kutsal kitabını Hitler'in Kavgam kitabına benzeterek Müslümanları düşmanlaştırırken, diğer taraftan da Hollanda medyası tarafından hazır cevaplılığı nedeniyle 'Yılın Politikacısı' ödülünü alabildi.



Ödüllendirilen bu özelliğini de çoğu zaman İslam ve göçmen karşıtı düşüncelerini aktarırken kullandı.





