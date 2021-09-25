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- Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı
Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı
- DHA
- 25.09.2021 - 08:36
- Güncelleme : 25.09.2021 - 09:17
İstanbul'da Yeniköy açıklarında gemi kazası yaşandı.
Kocaeli'den Ereğli'ye giden gemi ile Gemlik'ten Rusya'ya doğru yol alan gemi çarpıştı.
YENİKÖY ÖNLERİNDE GEMİ KAZASI
Türk ve Rus bandralı gemilerin çarpışmasının ardından bölgeye kurtarma römorkörleri gönderildi.
Kıyı Emniyeti'nden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:
RÖMORKÖRLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
"Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, Kurtarma-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."
Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı VİDEO
GEMİLER EMNİYETLE DEMİRLETİLDİ
Açıklamada, "Gemiler, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, Kurtarma-11, Kurtarma-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." denildi.