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Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı

Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı

Yeniköy önlerinde 90 ve 128 metre boyundaki iki gemi kaza yaptı. Kurtarma römorkörleri çarpışmanın ardından bölgeye gönderildi.