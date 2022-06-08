Türk ve Rus sanayiciler nükleer enerji projelerinde birlikte çalışacak

Nükleer Sanayi Derneği, Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. yılında nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI), 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi'nde iş birliği protokolü imzaladı.

Bu kapsamda, NSD ile ACCNI, Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma iş birlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışacak.

"Bilgi transferi ve iş geliştirme fırsatlarını değerlendireceğiz"

NSD Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Ömer Kaya, söz konusu anlaşmanın Rusya'nın nükleer enerji alanında 70 yılı aşkın süredir kazandığı tecrübeden Türk sanayicilerin de faydalanabilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Bu anlaşma ile ACCNI ve NSD'ye üye şirketler, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra yakın coğrafyadaki fırsatları birlikte değerlendirecek ve uygun projelerde ortak girişimlerde bulunacak. Anlaşma kapsamında Türkiye ve Rusya'da seminer ve çalıştay düzenleyerek bilgi transferi yapacağız ve iş geliştirme fırsatlarını da değerlendireceğiz. Bu iş birliği anlaşmasının nükleer enerji gibi katma değeri çok yüksek olan bir sektörde sanayicilerimizin önünü açacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birliği ve etkileşim kurmak gerekiyor"

ACCNI Genel Müdürü Sergey Malinin de Türk müteahhitlerin inşaat sektörü konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, "Nükleer santrallerin inşası son derece spesifik ve bu nedenle iş birliği ve etkileşim kurmak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında ACCNI ve NSD, nükleer santraller inşa eden ve ekipman ile bileşenlerin tedarikini sağlayan kuruluşlar arasında karşılıklı fayda sağlayacak iş birlikleri kuracak." diye konuştu.