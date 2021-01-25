Türk ve Yunan heyetleri bugün bir araya gelecek

Türk ve Yunan heyetleri bugün bir araya gelecek

İki ülke arasındaki kronikleşen sorunlar için, Türk Yunan heyetleri görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri, iki ülke arasında kronikleşen sorun başlıkları için yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden istikşafi görüşmeler için bir araya gelecek.

TOPLANTININ ADRESİ İSTANBUL

Kritik toplantının adresi İstanbul olurken, Türk heyetinin başında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal olacak.

Önal'ın yanısıra istikşafi görüşmelere 2004'ten bu yana katılan ve halen Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürlüğü görevini yürüten Büyükelçi Çağatay Erciyes'in de yer alması bekleniyor.

Yunanistan heyetine ise, diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık edecek.

Apostolidis, 1984-1987 yıllaır arasında, Yunanistan'ın Ankara büyükelçiliğinde görev yapmıştı..

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER 2002'DE BAŞLAMIŞTI

İstikşafi görüşmelere, Ege'de yaşanan sorunlara her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla 12 Mart 2002'de Ankara'da başlanmıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı.

Dönemin Yunanistan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

KITA SAHANLIĞI, ADALARIN STATÜSÜ VE HAVA SAHASI GİBİ KONULAR ELE ALINACAK

İstikşafi görüşmelerde Yunanistan ve Türkiye arasında uzun yıllardır devam eden kıta sahanlığı, adalar ve adaların statüsü ile hava sahası gibi konular ele alınacak.