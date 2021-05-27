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    Türk ve Yunan heyetleri Edirne’de görüştü

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun yeniden işaretlenmesi amacıyla iki ülke uzmanları Edirne’de bir araya geldi.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 19:39
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    Türk ve Yunan heyetleri Edirne’de görüştü

    Edirne’de iki gün süren toplantılarda Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Hudut Dairesi Başkanı Hakan Özdemir başkanlık ederken, Yunanistan heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkanı Athanasios Leousıs başkanlık etti.

    BEKLENTİLER VE HEDEFLER ELE ALINDI

    Türkiye-Yunanistan kara hududuna ilişkin konularda tarafların görüş, beklenti ve hedeflerinin ele alındığı iki ülkenin uzmanlar düzeyindeki heyetleri arasında 25-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Edirne’de görüşmeler gerçekleştirildi.

    İKİLİ İLİŞKİLERİN VE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİNE VURGU YAPILDI

    Görüşmelerde her iki heyet tarafından da, ilgili konulardaki görüşlerin karşılıklı olarak değişiminin faydası dile getirilirken, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki iradeye vurgu yapıldı.

    Türk ve Yunan heyetleri Edirne’de görüştü #1

    Türk ve Yunan heyetleri Edirne’de görüştü #2

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