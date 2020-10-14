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    Türk yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'a destek verdi

    Geniş okur kitlesi ile bilinen yazarlardan olan Elif Şafak, Azerbaycan'da insanlık suçu işleyen işgalci Ermenistan'ı destekleyen bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 10:13
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 10:13
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    Türk yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'a destek verdi

    Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında devamlı yükselen Dağlık Karabağ geriliminde sanatçılar ve yazarlar da taraflarını belirliyor.

    Kendilerini uluslararası hak savunucusu olarak lanse eden bazı yazarların da uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait topraklarda insanlık suçu işleyen işgalci Ermenistan'ı desteklediği görüldü.

    ELİF ŞAFAK'TAN ERMENİSTAN'A DESTEK

    Azerbaycan tarafından oldukça bilinen ve geniş bir okur kitlesine sahip olan Elif Şafak, Twitter hesabından Ermenistan'ı destekleyen bir paylaşım yaptı.

    Türk yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan a destek verdi #1

    ERMENİ ŞARKICININ PERFORMANSINI PAYLAŞTI

    Şehirdeki tüm kitapçılarda kitapları satılan ünlü Türk yazar Elif Şafak, Şuşa kilisesinde çekilen Ermeni şarkıcı Simon Magakyan'ın performansını paylaştı.

    KİTAP SATIŞLARI DURDURULDU

    HDP'ye verdiği destekle bilinen Elif Şafak'ın kitaplarının, Azerbaycan'daki çoğu kitapçıda satışlarının durdurulduğu da öğrenildi.

    Türk yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan a destek verdi #2

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