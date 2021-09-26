Türk Yıldızları TEKNOFEST’te: Gökyüzüne Türk Bayrağı çizildi

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST’e damga vurdu. Türk Yıldızları’nın gökyüzüne çizdiği Türk bayrağı büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri yaptı.

Türk yıldızlarının gökyüzüne çizdiği Türk Bayrağı ise festivale damga vurdu.

BÜYÜK GURUR

Yoğun katılımın olduğu TEKNOFEST'te uçuşlarını yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı.

Festival kapsamında, yapılan uçuşların yanı sıra hava unsurlarıyla Keşif ve Kurtarma Operasyonu da gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları gökyüzüne Türk Bayrağı çizdi VİDEO