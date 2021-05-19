Akrobasi timinin uçuşuna yer verilen görüntü için "Sevgimiz hep genç kalacak" notu düşüldü.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", 19 Mayıs dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, özel hazırlanan kliple kutlandı.

TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİ UÇUŞU

Klipte, ünlü şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı eşliğinde Türk Yıldızları'nın görüntülerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı da görüntüyü, sosyal medya hesaplarından "Sevgimiz hep genç kalacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." mesajıyla paylaştı.

Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip ViDEO





