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    Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip

    Akrobasi timinin uçuşuna yer verilen görüntü için "Sevgimiz hep genç kalacak" notu düşüldü.
    • AA
    • 19.05.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 16:54
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    Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip

    Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", 19 Mayıs dolayısıyla görüntülü mesaj paylaştı.

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, özel hazırlanan kliple kutlandı.

    TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİ UÇUŞU

    Klipte, ünlü şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı eşliğinde Türk Yıldızları'nın görüntülerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı da görüntüyü, sosyal medya hesaplarından "Sevgimiz hep genç kalacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." mesajıyla paylaştı.

    Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip ViDEO



    Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip #1

    Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip #2

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