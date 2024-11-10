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DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel, Türk Yıldızları gösteri gerçekleştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 uçak, Antalya semalarında dakikalarca uçtu.

YAĞMURLU HAVADA YÜZLERCE KİŞİ İZLEDİ

Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce kişi Konyaaltı Sahili'nde şemsiyeleriyle gösteriyi izledi. Denizin üzerinde alçak uçuş yapan pilotlar, uzun süre alkışlandı.

Pilotlar gösteri sonunda varyantlarda bulunan ve bugün yarıya kadar indirilmiş olan dev Türk bayrağına yakın uçuş yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı uçuşunu tamamladı.