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Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul etkinliklerinde Türk Yıldızları gösteri uçuşunda gökyüzüne 100 sayısını yazıladı. Türk donanmasının 100 gemisi de cumhuriyet tarihinin en büyük geçişine imza attı.