29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor..
100. yaşı kutlanılan Cumhuriyet'in en görkemli kutlamalarından biri de İstanbul'da yaşanıyor.
Türk Yıldızları bu kapsamda İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Boğaz'da nefes kesen gösteri: Gökyüzü'ne 100. yılı işlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Vahdettin Köşkü'nden takip ettiği etkinlikte Türk Yıldızları gökyüzüne, Cumhuriyet'in 100. yılını temsilen 100 sayısını yazdı.
Binlerce İstanbullu ve yabancı turist gösteriyi takip ediyor.
100 savaş gemisinin Boğaz'dan tarihi geçişi
Etkinlikler kapsamında gösteri uçuşlarının yanında Boğaz'dan da resmi donanma geçişi gerçekleştirildi.
Tarihin en büyük donanma geçişinde, TCG Anadolu'nun öncülüğünde donanmanın 100 gemisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve boğaz kıyılarındaki vatandaşları selamladı.
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve ordu komuta kademesi geçişi ayakta takip ederek gemileri selamladı.
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