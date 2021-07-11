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    'Türk Yıldızları'ndan Kayseri'de gösteri uçuşu

    Akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri semalarında izleyenlere görsel şölen yaşattı.
    • AA
    • 11.07.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 15:14
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    'Türk Yıldızları'ndan Kayseri'de gösteri uçuşu

    Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

    GÖKYÜZÜNE AY YILDIZ ÇİZDİLER

    Türk Yıldızları, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

    Yaklaşık yarım saat süren gösterileri, kentin çeşitli noktalarındaki vatandaşlar büyük ilgiyle izledi.

    "GÖĞSÜMÜZ KABARDI"

    Cumhuriyet Meydanı’nda gösteriyi izleyen Kadriye Akkar, “Çok mutluyuz. Bu tür aktiviteler bizi gururlandırıyor. Türkiye’nin pilotlarının ve hava üslerinin bu kadar başarılı olması bizi çok gururlandırıyor.” dedi.

    Özge Akkar ise “Biz denk geldiğimiz için çok şanslıyız. Özellikle oğlum böyle bir gösteriye denk geldiği için çok sevindik. Türk askerini ve Türk pilotlarını kutluyorum. İnsanı gururlandırıyorlar. Göğsümüzü kabarttılar. Tebrik ediyorum. Bu imkanı da bize sundukları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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    Türk Yıldızları ndan Kayseri de gösteri uçuşu #3

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    Türk Yıldızları ndan Kayseri de gösteri uçuşu #7

    Türk Yıldızları ndan Kayseri de gösteri uçuşu #8

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