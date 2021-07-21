F-16'ların yanı sıra Türk Yıldızları da KKTC semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlediği gösteri uçuşundan görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, F-16'ların yanı sıra Türk Yıldızları tarafından Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildiği bildirildi.

F-16'LAR VE TÜRK YILDIZLARI HAVALANDI

Paylaşıma "Kıbrıs Barış Harekâtı ile 'KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47'nci Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında, F-16’larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi." notu düşüldü.

Uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.

Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu ViDEO