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Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu
F-16'ların yanı sıra Türk Yıldızları da KKTC semalarında uçuş gerçekleştirdi.
- AA & Ensonhaber
- 21.07.2021 - 16:56
- Güncelleme : 21.07.2021 - 16:58
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın KKTC'deki Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlediği gösteri uçuşundan görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, F-16'ların yanı sıra Türk Yıldızları tarafından Barış ve Özgürlük Bayramı gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildiği bildirildi.
F-16'LAR VE TÜRK YILDIZLARI HAVALANDI
Paylaşıma "Kıbrıs Barış Harekâtı ile 'KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47'nci Yıl Dönümü' etkinlikleri kapsamında, F-16’larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi." notu düşüldü.
Uçakların gökyüzünde ay yıldız çizdiği anlara da yer verildi.
Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu ViDEO