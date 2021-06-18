Türk Yıldızları'ndan Niğde semalarında selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Niğde semalarında selamlama uçuşuyla izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Türkiye'yi yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olan Türk Yıldızları akrobasi timi, Niğde semalarında selamlama ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle etkinliği kaydetti.

GÖKYÜZÜNDE AY-YILDIZ GÖSTERİSİ

Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, Türk Yıldızları'nı Niğde'de görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğdeli olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

"TÜRK YILDIZLARI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI"

Mahir Temel de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Keyifli vakit geçirdik. Bir an evvel eve gidip fotoğraflara bakmak için sabırsızlanıyorum. Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı, onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.