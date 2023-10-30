Türk Yıldızları’nın İstanbul semalarındaki gösterisi kokpit kamerasında Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde TSK'nın akrobasi timi tarafından İstanbul semalarında gerçekleştirilen gösterinin, kokpit kamerasına yansıyan anları paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Türkiye dün, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Caddelerde, meydanlarda büyük bir coşku hakimdi.

Görsel şölenlerin de hazırlandığı kutlamalarda, bir gösteri de SoloTürk ve Türk Yıldızları'ndan geldi.

Akrobasi timinden nefes kesen gösteri

Boğaz'da havalanan TSK'nın akrobasi timi, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İstanbul semalarındaki şölen, büyük bir ilgiyle izlendi.

Türk Yıldızları Cumhuriyet’in 100. yılına özel, havada “100” çizerken, bölgedeki vatandaşlar o anları izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Anons alkışlandı

Öte yandan gurur dolu anlar, Türk Yıldızları’nın kokpit içi kamerasına da yansıdı.

Anonsta, “Bu gelen Türk’ün ses, Türk Yıldızları özgürlüğün sesi…” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu anons büyük bir alkış aldı.

"İmkansızı başaran, nefes kesen gösteriler gerçekleştirdi"

Gösteri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gök vatanın cesur kartalları SoloTürk ve Türk Yıldızları, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda imkansızı başaran, nefes kesen gösteriler gerçekleştirdi. Eşi benzeri olmayan bu muhteşem gösteriyi gelin hep birlikte SoloTürk ve Turk Yıldızları’nın gözünden izleyelim." ifadelerine yer verildi.