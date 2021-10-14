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    Türk Yıldızları'nın kokpitinden 360 derece

    Milli Savuma Bakanlığınca, Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarındaki uçuşunun 360 derece açıyla çekilmiş videosu paylaşıldı.
    • AA
    • 14.10.2021 - 00:01
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    Türk Yıldızları'nın kokpitinden 360 derece

    Milli Savuma Bakanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk pilotlarının cesaret ve yeteneğinin simgesi, Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarındaki nefes kesici gösteri uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?" ifadeleri kullanıldı.

    Türk Yıldızları'nın kokpitinden 360 derece açıyla çekilen videoya MSB'nin resmi YouTube sayfasından ulaşılabiliyor.

    MSB, Türk Yıldızları'nın kokpitinden 360 derece çekilen görüntüleri paylaştı - Video

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