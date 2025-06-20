Türk zırhlısı Ejder Yalçın, Marmaray hattından Avrupa'ya sevk ediliyor

Her sene yeni rekorlara imza atan Türk savunma sanayiinin yaptığı ihracat, bu sefer kameralara yansıdı.

Türkiye’nin dev ulaşım projelerinden biri olan Marmaray hattından geçen ihracat treni, kayda alındı.

MARMARAY İLE SINIR KAPISINA GİDİYOR

Görüntülerde, vagonlar dolusu Ejder Yalçın zırhlı aracının İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ulaştığı ve yurt dışına sevk edildiği görülüyor.

Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, savunma sanayii araçlarının da görülmeye başlanması dikkat çekiyor.

ÇOK YÖNLÜ OLARAK KULLANILIYOR

Avrupa’ya ulaştırılmak için trenle taşınması; Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini gözler önüne seriyor.

Marmaray hattı gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor.

SABAHLARI YOLCU, GECELERİ YÜK TAŞINIYOR

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor.

Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen zırhlıların İstanbul’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru taşındığı görülüyor.

BOĞAZ'IN ALTINDAKİ GEÇİT ÜZERİNDEN AVRUPA YAKASI

Taşımacılık sırasında Marmaray’ın tüp geçidi de kullanılıyor.

Araçlar, Boğaz’ın altındaki bu stratejik geçidi kullanarak Avrupa Yakası’na ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor.

ANKARA'DA ÜRETİLEN ARAÇLAR TRENLE SEVK EDİLİYOR

Ankara’da üretilen Nurol marka zırhlı araçlar, Avrupa’da sipariş veren değişik ülkelere tren ile sevk ediliyor.

Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri, 48 adet 5. nesil Kaan savaş uçaklarından Türkiye’ye sipariş vermişti.