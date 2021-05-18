Türkan Saylan kimdir? Prof. Dr. Türkan Saylan hayatı ve biyografisi..

Yaşam, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda son derece önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 12. yılında anılıyor. Peki Türkan Saylan kimdir? İşte Türkan Saylan'ın biyografisi..

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı ve Kardelen projesi ile yaşam, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda hem yerel hem uluslararası arenada son derece önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 12. yılında anılıyor.

Prof. Dr. Türkan Saylan kimdir? sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkan Saylan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgilerin yanı sıra ne zaman ve neden öldüğü de merak ediliyor.

Sevenleri ve ailesi tarafından mezarı başında anılan Türkan Saylan, sağlık sektörüne getirdiği kazanımlar ve çalışmalar ile adından söz ettirmiştir.

Peki, Türkan Saylan kimdir? İşte Prof. Dr. Türkan Saylan hakkında merak edilenler...

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul'da doğan Türkan Saylan'ın babası Cumhuriyet döneminin ilk mütahhitlerinden Fasih Galip Bey'dir. Annesi evlendikten sonra Leyla adını alan İsviçreli Lili Mina Raiman'dır. 4 kardeşi olan Türkan Saylan, 5 çocuğun en büyüğüdür.

1944-1946 yıllarında Kandilli İlkokulu ve 1946-1953 yıllarında Kandilli Kız Lisesi'nde okumış ve 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir. 1968 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Başasistanlığa başlamıştır.

1971 yılında İngiliz Kültür Heyeti'nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim görmüş, 1974 yılında Fransa'da, 1976 yılında yine İngiltere'de kısa süreli çalışmalar yapmıştır. 1972 yılında doçent, 1977 yılında da profesör olmuştur.

1982-1987 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış ve 1981-2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür.

1976 yılında Lepra (Cüzzam) çalışmalarına başlayarak Cüzzamla Savaş Derneğini kuran Prof. Dr. Saylan, 1990 yılında oluşturulan "İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin kuruluşunda görev almıştır. 1996 yılına kadar Müdür Yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

1995 yılında mezun olduğu lise için oluşturulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı'nın (KANKEV) kurucusu ve başkanlığını yapan Saylan, İstanbul Tabip Odası ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfının da üyeliğini yapmıştır.

1986 yılında kendisine Hindistan'da "Uluslararası Gandhi Ödülü" verilen Saylan, 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün Lepra konusunda danışmanlığını da üstlenmiştir.

Uluslararası Lepra Birliği'ne (ILU) kurucu üye olan Prof. Dr. Saylan, ayrıca Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi'nin ve Uluslararası Lepra Derneği'nin de üyeliğini yapmıştır.

Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer almış ve 1981-2002 yılları arasında 21 yıl, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği'ni yapmıştır.

2002 yılı sonuna kadar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Dermatoloji kliniğinde öğretim üyesi olarak çalışmış ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli olmuştur.

Saylan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevi sürdürürken, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001 tarihinde YÖK üyeliğiyle görevlendirilen Saylan'ın bu görevi, Şubat 2007 tarihinde sona ermiştir.

Saylan, 2003-2004 yılları arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Toplam 440 yayını bulunan Prof. Dr. Saylan'ın bu yayınlarından 50'si yabancı dergilerde yayımlanmış tıbbi çalışmaları, 204'ü tıbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri, 186'sı ise Türkçe tıbbi dergilerde ve kongre kitaplarında yayımlanmış araştırma, derleme ve olgu bildirimlerinden oluşmaktadır.

1957 yılında evlenen ve iki oğlu olan Saylan’ın iki torunu vardır. Son 17 yıldır meme kanseriyle mücadele eden 74 yaşındaki Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul'da saat 04.45'te vefat etmiştir.

Vefat ettiğinde gönüllü kuruluş olarak ÇYDD'nin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı'nı sürdürmekteydi.

KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ

1996 yılında İstanbul Üniversitesi kendisine ''Atatürk İlke ve Devrimleri'' ödülünü vermiştir. İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling Kulübü (1978) ve ''Kuzey Amerika Klinik Dermatoloji Derneği'' (1996) tarafından onur üyesi seçilmiştir. Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülmüştür.