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İHA

Türkan Şoray, Yozgat'ta düzenlenen 3. Bozok Film Festivali'ne katıldı. Burada konuşma yapan Şoray, savaşlara dikkat çekti.

ONUR KONUĞU OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi paydaşlığında 8-10 Ekim günleri arasında düzenlenen 3. Bozok Film Festivali sona erdi. Film gösterimleri, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi, atölye çalışmaları etkinliklerinin sinemaseverlerle buluştuğu festivalin onur konuğu “Türk Sinemasının Sultanı" Türkan Şoray oldu.

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bozok Film Festivali Koordinatörü Doç. Dr. Rifat Becerikli'nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Yeşilçam'ın ünlü sanatçılarından Türkan Şoray hayatını, sinema serüveni, filmlerini, kariyerini ve başarı hikâyelerini hayranlarıyla paylaştı.

"DÜNYADA SAVAŞLAR BİTSİN"

İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Şoray, “Dünyada savaşlar bitsin istiyorum" dedi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivale Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkan Vekili Talip Karslıoğlu, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile kente gelen oyuncu, yapımcı ve yönetmenler, sivil toplum örgüt temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Törende, Türk sinemasına eşsiz katkılarda bulunan, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'a Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkan Vekili Talip Karslıoğlu ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.