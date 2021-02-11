Türkçe astronot isim için, TDK'ya en çok gelen öneriler

Türkçe astronot isim için, TDK'ya en çok gelen öneriler

TDK, en çok gelen isim önerilerinin "Cacabey, Göksu, Gökreis, Göktürk, Gökay, Türkay, Türkonot, evrenot, Gökmen, uzay insanı, Alpaslan, Fatih, akıncı" olduğunu duyurdu.

Geçitğimiz gün Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gönderilmek üzere gönüllüler arasından bir Türk'ün seçileceğini belirtip, ilk hedefin 2023'te uzaya bir Türk'ü göndermek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına yanıt verenler, Türk Dil Kurumu'na (TDK) çok sayıda öneride bulundu.

Astronota Türkçe karşılığı için gelen isim önerilerini açıklayan TDK Başkanı Gürer Gülsevin, gök kelimesi ile başlayan, devam eden kelimelerin çoğunlukta olduğunu söyledi.

Gelen isim önerilerinin arasında şahıs isimlerinin de olduğunu belirten Gülsevin, "Alpaslan var, Fatih var. Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin isimleri canlandırılmak isteniyor." dedi.

EN ÇOK ÖNERİLEN GÖKTÜRK

En çok önerilen kelimenin "Göktürk" olduğu bilgisini veren Gülsevin, kuruma en çok gelen diğer isim önerilerini şöyle açıkladı;

"Cacabey, göksu, göksü, gökreis, göktürk, gökay, Türkay, Türkonot, evrenot, gökmen, uzay insanı, Alpaslan, Fatih, akıncı."

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