Turkcell CEO'su Murat Erkan istifa etti 15 yıldır üst düzey yönetiminde görev aldığı Turkcell'in 2019'dan itibaren CEO'su olan Murat Erkan, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

2019 yılında Turkcell CEO'su olarak göreve başlayan Murat Erkan, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Erkan, bu paylaşımında 15 yıldır çalıştığı Turkcell'den ayrıldığını duyurdu.

Yıllardır Turkcell'de üst düzey görevler üstlenen Erkan, 11 Eylül 2023 tarihinde görevine son vermiş oldu.

"İkinci evim gibi hissettiğim Turkcell'den ayrılıyorum"

Hesabından çalışma arkadaşları ile fotoğrafını da paylaşan Erkan, şu cümleleri kullandı;

Sosyal medyadaki paylaşımlarıma baktığımda her birinin Turkcell’le dolu olduğunu görmek, Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Fakat bu paylaşımım şimdiye kadarkilerden biraz farklı. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil; bundan sonra da hep sürecek.

"İlk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık"

Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline’daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum… Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela, esas olan ve ona ruhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell’i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor.

"Ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim"