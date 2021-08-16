Euro
9.9685
0%
Dolar
8.4553
0.02%
Altın
486.28
0.08%
Borsa
1.455
0.53%
Bitcoin
395.904
-1.57%
EXEN Coin
27.27
1.00%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı

    Sinop'un Türkeli ilçesinde, sel felaketinde zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 20:17
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 20:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı

    Sinop'un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde 1 fabrika ve 1 beton santrali sel sularına kapılmış, ilçeyi birçok köye bağlantısını sağlayan Yılanlık Köprüsü yıkılmıştı.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Bölgede en çok zarar gören ilçeye bağlı Düzler köyündeki felaketin boyutu, havadan drone ile net bir şekilde görüldü.

    Yaklaşık toplamda 1 kilometrelik yolun da sel sularına kapıldığı drone ile görüntülendi.

    Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı VİDEO

    Türkeli de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı #1

    Türkeli de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı #2

    Türkeli de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı #3

    Türkeli de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir