Sinop'un Türkeli ilçesinde, sel felaketinde zarar gören alanlar drone ile görüntülendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde 1 fabrika ve 1 beton santrali sel sularına kapılmış, ilçeyi birçok köye bağlantısını sağlayan Yılanlık Köprüsü yıkılmıştı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede en çok zarar gören ilçeye bağlı Düzler köyündeki felaketin boyutu, havadan drone ile net bir şekilde görüldü.

Yaklaşık toplamda 1 kilometrelik yolun da sel sularına kapıldığı drone ile görüntülendi.

Türkeli'de sular çekilince felaketin boyutu ortaya çıktı VİDEO