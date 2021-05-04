Türker Arslan kimdir? Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan neden öldü?

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan, yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası Türker Arslan'ın hayatı ile ilgili bilgiler merak edildi. Peki Türker Arslan kimdir?

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve TFF Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Türker Arslan'ın 4 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda olduğu, geçen hafta yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği öğrenildi.

Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden av. Türker Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu'na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi. Merhum Türker Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Bu acı haberin ardından Türker Aslan'ın biyografisi araştırma konusu oldu. Türker Arslan kimdir? sorusunun cevabı gündemde merak edilenler arasında yerini aldı.

Peki, Türker Arslan kimdir? Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

TÜRKER ARSLAN KİMDİR?

6 Eylül 1942 tarihinde doğan avukat, eski TFF tahkim kurulu başkanı Türker Arslan, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak uzun yıllar avukatlık yapan Arslan, özel sektörde hukuk müşaviri ve üst düzey yönetici olarak görev almıştır.

Uzun yıllar, çeşitli basın organlarında yazı işleri müdürlüğü ve spor yazarlığı görevini sürdürmüştür. 1975 yılından itibaren, 12 yıl süre ile İstanbul İl Ceza Kurulu'nda 2.Başkan ve Raportör Üye olarak çalışmıştır.

1959-1964 yılları arasında, Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm ve futbol dallarında lisanslı sporcu olarak görev yapmıştır. Bu kulüpte Yönetim Kurulu ve Sicil Kurulu üyelikleri yapan Arslan, Divan Kurulu üyesidir.

Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı, Galatasaray’lı Sporcular Derneği, GS Topluluğu İşbirliği Kurulu gibi çeşitli kuruluşlarda görev almıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda 1992-1997 döneminde 2.Başkan, Haziran 1997'den Haziran 2008'e dek Başkan olarak göreve yapmıştır.

2007 yılı başında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS) üyeliğine seçilmiş olup 2014 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürmüştür.

Aynı zamanda 1998 yılından beri Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (T.M.O.K) Yönetim Kurulu'nda görev yapan Türker Arslan, TMOK Spor Hukuku Komisyonu ve TMOK Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Başkanı olup Türk Futbol Adamları Derneği'nin, Türk Spor Vakfı’nın, Türk Futbol Vakfı’nın da üyesidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Arslan, iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.