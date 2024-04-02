Acı haber geldi! Türker İnanoğlu hayatını kaybetti 87 yaşındaki yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sanat camiasını üzen haber geldi...

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının 88 yaşındaki ünlü ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

İnanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bakan Koca duyurdu

İnanoğlu'nun ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

"Sevenleri olarak acımız büyük"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük.

Türker İnanoğlu'nun hayatı

Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safrabolu'da dünyaya geldi.

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.

Usta isimlere asistanlık yaptı

Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yönelir ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı.

İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.

Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu. Çift daha sonra 1974 yılında evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

İnanoğlu, halen evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'de yaşamını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.

İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden ise Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunmaktadır.

İnanoğlu'nun filmografisi

Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu yaşamı boyunca bir çok ünlü dizi ve filmin yapımcısı ve yönetmeni olarak yer aldı.

İşte ünlü ismin yapımcı ve yönetmen olarak yer aldığı eserler şu şekilde:

Yapımcı olarak

1966: Aşk Mücadelesi, 1967: Parmaklıklar Arkasında, 1968: Hancı, 1969: Hayat Kavgası, 1969: Hüzünlü Aşk, 1969: Lekeli Melek, 1969: Dağlar Şahini, 1969: Melikşah, 1969: Ağlama Değmez Hayat, 1969: Deli Murat, 1970: Fadime, 1970: İşportacı Kız, 1970: Kaçak, 1970: Yarım Kalan Saadet, 1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, 1970: Yusuf İle Züleyha, 1970: Ferhat ile Şirin, 1970: Güzel Şoför, 1970: Söz Müdafaanın, 1971: Fadime Cambazhane Gülü, 1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları, 1971: Hak Yolu, 1971: Yağmur, 1971: Adını Anmayacağım, 1971: Oyun Bitti, 1971: İki Esir, 1972: Kanlı Para, 1972: Ayrılık, 1972: Yumurcak Küçük Şahit, 1972: Kara Murat Fatih'in Fedaisi, 1973: Acı Hayat, 1973: Yumurcak Küçük Kovboy, 1973: Karateci Kız, 1973: Bitirim Kardeşler, 1973: Bitirimler Sosyetede, 1974: Yumurcak / Veda, 1974: Karateciler İstanbul'da, 1974: Ayrı Dünyalar, 1974: Kara Murat Ölüm Emri, 1975: Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı, 1975: Yumurcak Belalı Tatil, 1975: Üç Kağıtçılar, 1976: Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı, 1977: Baskın, 1977: Kara Murat Denizler Hakimi, 1978: Kara Murat Devler Savaşıyor, 1978: Vahşi Gelin, 1980: Zübük, 1982: Kördüğüm, 1982: Leyla ile Mecnun, 1984: Kayıp Kızlar, 1984: Alev Alev, 1984: Taçsız Kraliçe, 1985: Paramparça, 1985: Keriz, 1988: Kızım ve Ben, 1989: Dehşet Gecesi, 1990: Madde 438, 2000: Oyunbozan, 2004-2007: Cennet Mahallesi (Televizyon dizisi), 2006-2022: Arka Sokaklar (Televizyon dizisi), 2008-2012: Akasya Durağı (Televizyon dizisi)