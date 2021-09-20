Türkevi Binası nerede? ABD'nin kalbinde yükselen 'Ay Yıldız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Birleşmiş Milletler Binası'na komşu olan Türkevi Binası, açılıyor. Peki Türkevi Binası nerede, hangi ülkede? Türkevi Binası hakkında merak edilenler...

Temeli 2017 yılında atılan Türkevi binasının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Türkevi Binası'na yönelik detaylı bilgi almak isteyenler Türkevi Binası nerede? Türkevi Binası nedir? gibi sorulara yanıt arıyor.

ABD'nin kalbinde yükselecek olan Ay Yıldız simgeli Türkevi'nin yanında aynı zamanda UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği de bulunuyor.

Peki Türkevi nedir, özellikleri neler? Türkevi nerede? İşte ayrıntılar...

TÜRKEVİ NEREDE?

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013'e kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi.

New York şehrinde bulunan Yeni Türkevi binası ile BM arasında yalnızca bir cadde yer alıyor.

TÜRKEVİ ÖZELLİKLERİ

200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un siluetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek yapıldı.Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. .