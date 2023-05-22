Türkevi'ne saldırıya BM'den kınama: Kapsamlı şekilde araştırılmalı Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayan Birleşmiş Milletler, New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını talep etti.

AA

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının seçimler için oy kullandığı Türkevi'ne gece saatlerinde saldırı düzenlendi.

Saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi elinde demir levyeyle binanın alt katındaki camları kırdı.

Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Birleşmiş Milletler'den kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayarak New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını talep etti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Dün akşam hem Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği hem de New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne bir saldırı düzenlendi. Türkevi, BM binasının tam karşısında yer alıyor. Bu saldırıya ilişkin tepkiniz nedir?" sorusuna yazılı cevap verdi.

Haq, "Tüm diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıları kınıyor, New York'taki ilgili makamların olayı kapsamlı bir şekilde araştırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.