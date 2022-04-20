Türkgözü Sınır Kapısı, geçici olarak kapatılacak

Türkiye ile Gürcistan arasında geçiş sağlayan Türkgözü Sınır Kapısı’nın, modernizasyon amaçlı yapılacak inşaat çalışmaları nedeniyle 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında kapatılacağı belirtildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Türkiye ile Gürcistan arasında geçişin sağlandığı Türkgözü Sınır Kapısı’nın, 1 ay süre ile modernizasyon amaçlı inşaat çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacağını söyledi.

Başkan Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada inşaat firmasının, bazı çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için kapının tüm giriş ve çıkışlara kapatılması talebinin Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini, bu nedenle kapının 25 Nisan ile 25 Mayıs tarihleri arasında geçici olarak kapatılması kararının alındığını belirtti.

İHA’nın haberine göre; Demirci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmaları devam etmektedir. Gümrük sahasındaki C ve D bina bloklarının bir kısmının halihazırda kullanılan mevcut gümrük kapısı ve geçici olarak kullanılan yol ile çakıştığı, bu nedenle galeri hattı ve altyapı imalatlarına büyük oranda başlanılamadığı belirtilerek, bahse konu bloklar ve altyapı sisteminin tamamlanabilmesi için gümrük kapısının geçici olarak kapatılması talep edilmişti.





Alternatif güzergah, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı

Bahsi geçen çalışmalar sırasında öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın bir ay süre ile hizmete kapatılması uygun bulunmuştur."

Demirci, Gürcistan'a geçeceklerin alternatif olarak 7-24 esasına göre hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanabileceklerini sözlerine ekledi.