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    Turkish Cargo, TOGG'u kış testleri için Arjantin'e taşıdı

    Turkish Cargo, TOGG'u kış testleri için Arjantin'e taşıdı

    Turkish Cargo, Türkiye'nin küresel mobilite markası TOGG'u Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 18:43
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    Yerli otomobil TOGG'un test sürüşleri devam ediyor.

    TOGG,Turkish Cargo'nun Boeing 777F kargo uçağı ile  kış testleri için Arjantin Tierra del Fuego’ya taşındı.

    Yolculuk yaklaşık 11 saat sürdü.

    Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

    "Teknolojiyi göklerde taşıyoruz"

    Türk Hava Yolları'nı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teknolojiyi göklerde taşıyoruz! Turkish Cargo'nun yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımı ile Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Arjantin'e taşındı. Dönüşüm ve gelişimle dolu bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz!" ifadelerine yer verildi.

    Turkish Cargo, TOGG'u kış testleri için Arjantine'e taşıdı VİDEO 

    "Karda, kışta, çamurda gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız"

    TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık!" denildi.

    Turkish Cargo, TOGG u kış testleri için Arjantin e taşıdı #1

    Turkish Cargo, TOGG u kış testleri için Arjantin e taşıdı #2

    Turkish Cargo, TOGG u kış testleri için Arjantin e taşıdı #3

    Turkish Cargo, TOGG u kış testleri için Arjantin e taşıdı #4

    Turkish Cargo, TOGG u kış testleri için Arjantin e taşıdı #5

    Turkish Cargo, TOGG u kış testleri için Arjantin e taşıdı #6

    Turkish Cargo, TOGG u kış testleri için Arjantin e taşıdı #7


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