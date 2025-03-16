Türkiye 1 haftada 4 mevsim yaşayacak: Bugün yaz, yarın kış

Haber Merkezi

Yurtta bahar havası etkili oluyor...

Ancak bu hafta sıcak havalara ara verilecek.

SICAKLIKLAR 10-15 DERECE AZALACAK

Bahar havası sona erecek, soğuk ve yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar 10-15 derece azalacak.

ANKARA'DA SICAKLIK EKSİ 4'E DÜŞECEK

Haftanın ilk gününde Marmara ve Karadeniz'de başlayacak yağışlar, hafta içinde tüm Türkiye'ye yayılacak.

Yağış ve soğuk hava, termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde değerleri gösterdiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak.

KIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının Ankara'da -4, İstanbul'da 2, İzmir'de 3, Konya'da -3, Antalya'da 6, Bolu'da -4, Samsun'da 3, Trabzon'da 3, Erzurum'da -4, Diyarbakır'da 3 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

24 MART'A KADAR SÜRECEK

Soğuk ve yağışlı havanın, ülke genelinde 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların batı kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.

AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi.

Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenirken en düşük hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.

ANKARA VALİLİĞİ: ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR

Ankara Valiliği'nden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.

Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.