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    Türkiye, 19 Mayıs'ı kutladı

    Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı İstiklal Marşı okuyarak kutladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.05.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 20:20
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    Türkiye, 19 Mayıs'ı kutladı

    102 yıldır her 19 Mayıs tarihinde kutlanan Milli Mücadele'nin başlangıcı, bu yıl da ülke genelinde coşkuyla karşılandı.

    Samsun'da 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından fitili ateşlenen Milli Mücadele'nin ardından başlatılan kutlama etkinlikleri, her yıl aynı coşkuyla kutlanıyor.

    19 Mayıs tarihinde kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin dört bir köşesinde sevinçle karşılanıyor.

    HEP BİR AĞIZDAN AYNI ANDA İSTİKLAL MARŞI OKUNUYOR

    Bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, 81 ildeki tüm vatandaşlar saat 19.19'da evlerinde balkonlara ve camlara çıkarak İstiklâl Marşı'nı okudu.

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    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na Çankaya Köşkü'nden eşlik etti.

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