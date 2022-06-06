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    Türkiye 20-28 Haziran'da NATO tatbikatına ev sahipliği yapılacak

    NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı "Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22)" 20-28 Haziran'da Türkiye'de düzenlenecek.
    • 06.06.2022 - 19:52
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    Türkiye 20-28 Haziran'da NATO tatbikatına ev sahipliği yapılacak

    20-28 Haziran tarihleri arasında NATO'nun İntikal ve Hazırlık Tatbikatı Türkiye'de yapılacak.

    Birimler Türkiye'ye intikal etti

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO personeli, İntikal Edebilir Hava Komuta ve Kontrol Merkezi, Tanımlanmış Hava Resmi Üretim Merkezi, Algılayıcı Birleştirme Birimi ve Yer Hava Yer teçhizatı tatbikat kapsamında Türkiye'ye intikal etti.

    RADU Tatbikatı, hava harekatı uygulama usulleri açısından benzersiz bir eğitim imkanı sunan ve Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi ile ilişkilendirilerek icra edilecek.

    Türkiye 20-28 Haziran da NATO tatbikatına ev sahipliği yapılacak #1


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