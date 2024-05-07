Türkiye, 2024'te 50 kruvaziyerle 61 bin 113 yolcu ağırladı 2024 yılının ilk üç ayında 50 bin kruvaziyer gemiyle birlikte gelen 61 bin 113 yolcu Türk kara sularına yanaşırken, 2011'in ardından 36 bin 232 yolcuyla 2024, bu dönemde mart ayında en çok yolcunun geldiği yıl oldu.

DHA

Türkiye, kruvaziyer turizmi için önemli bir lokasyona sahip.

Bu nedenle her yıl binlerce turist, kruvaziyer gemileriyle yurda gelerek turizmi canlandırıyor.

Türkiye'deki 9 limana ocak, şubat ve mart aylarında 50 kruvaziyer yanaştı.

Turistlerin tercihi Kuşadası oldu

Trabzon, Amasra ile Çanakkale'ye 3'er, Antalya, İzmir ile Marmaris'e 1'er, İstanbul'a 8, Samsun'a 4, Kuşadası'na 26 kruvaziyer geldi.

Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 61 bin 113 yolcu yer aldı. Yılın 3 ayında en çok kruvaziyer ve yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu.

Kuşadası'na demir atan 26 kruvaziyerle 35 bin 885 turist kenti gezdi.

En fazla yolcunun geldiği ocak ayı seçildi

Kruvaziyer turizmi, gelen yolcu ve gemi sayısıyla bu sene rekorla başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'ye ocak ayında 18 kruvaziyerle 19 bin 986, şubatta 5 kruvaziyerle 4 bin 895, martta 27 kruvaziyerle 36 bin 232 yolcu geldi. 2024 Ocak, 2011 yılının Ocak ayında Türkiye'ye 8 kruvaziyerle gelen 20 bin 712 yolcunun ardından 'En fazla yolcunun geldiği ocak ayı' olarak kayıtlara geçti.

23 kruvaziyer geldi

Ocak ve şubat aylarında kruvaziyer turizminde ilk defa 23 kruvaziyer, Türkiye'ye geldi.

2024 Mart'ta da yolcu sayısıyla da 13 yılın ardından ilk yaşandı. Mart ayında en fazla yolcu sayısı 44 bin 658 turistle 2011'de gerçekleşti.

2011'in ardından 36 bin 232 yolcuyla 2024, bu dönemde mart ayında en çok yolcunun geldiği yıl oldu.

13 yıllık yolcu sayısı

Türkiye'ye 2011'den 2024'e ocak, şubat ve mart ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

2011'de 48 gemi 73 bin 581 yolcu

2012'de 21 gemi 28 bin 15 yolcu

2013'te 41 gemi 64 bin 445 yolcu

2014'te 22 gemi 31 bin 931 yolcu

2015'te 53 gemi 43 bin 204 yolcu

2016'da 24 gemi 20 bin 657 yolcu

2017'de 9 gemi 5 bin 356 yolcu

2018'de 8 gemi 4 bin 258 yolcu

2019'da 6 gemi 4 bin 630 yolcu

2020'de 5 gemi 1824 yolcu

2022'te 11 gemi 2 bin 356 yolcu

2023'te 42 gemi 34 bin 112 yolcu

2024'te 50 gemi 61 bin 113 yolcu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)