Türkiye 3 Körfez ülkesine Togg hediye edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık Binası Konferans Salonu'nde basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan Kacır, toplantıda sektör muhabirlerinin sorularını yanıtlarken bakanlığın gündemi yeni projeler ve Togg'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Togg'un üretilmesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katkısı olduğuna vurgu yapan Kacır, hedefin 2032'ye kadar 1 milyon araç üretimi olduğunu söyledi.
Togg'un dünyaya açılımı da son dönemde kamuoyunun gündeminde.
Yerli ve milli aracın yollara çıkmasının ardından Azerbaycan'a ve Türkmenistan'a Togg hediye edilmiş ve beğeni toplamıştı.
Kacır, bu kapsamda dost ülkelere Togg hediyelerinin devam edeceğini söyledi.
“BAE, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edeceğiz”
Togg'un, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ardından hangi ülkelere hediye edileceği sorusu üzerine Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"Malum Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) son Şampiyonlar Ligi finali vesilesiyle geldiklerinde Devlet Başkanına Togg hediyesini arz etmiştik Cumhurbaşkanımızın huzurlarında. Şimdi o hediyeleri inşallah önümüzdeki hafta götüreceğiz, ama malum Körfez gezisi 3 ülke, inşallah 3 ülkeye de Togg hediye edilecek, yani Suudi Arabistan'a ve Katar'a da hediye edilmiş olacak.
Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer üye ülkeler de inşallah önümüzdeki dönemde bizim için hediye edeceğimiz, Togg'u hediye edeceğimiz diğer adresler olacak."