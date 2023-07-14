Türkiye 3 Körfez ülkesine Togg hediye edecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ardından BAE, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edileceğini söyledi.

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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık Binası Konferans Salonu'nde basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, toplantıda sektör muhabirlerinin sorularını yanıtlarken bakanlığın gündemi yeni projeler ve Togg'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Togg'un üretilmesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katkısı olduğuna vurgu yapan Kacır, hedefin 2032'ye kadar 1 milyon araç üretimi olduğunu söyledi.

Togg'un dünyaya açılımı da son dönemde kamuoyunun gündeminde.

Yerli ve milli aracın yollara çıkmasının ardından Azerbaycan'a ve Türkmenistan'a Togg hediye edilmiş ve beğeni toplamıştı.

Kacır, bu kapsamda dost ülkelere Togg hediyelerinin devam edeceğini söyledi.

“BAE, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edeceğiz”

Togg'un, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ardından hangi ülkelere hediye edileceği sorusu üzerine Kacır, şu ifadeleri kullandı: