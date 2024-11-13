Haber Merkezi

Türkiye, savunma alanında yerli ve milli araçlarını üreterek son 20 yıllık süreçte büyük bir aşama kaydetti.

Bir yandan yerli araçlar savunma ve güvenlik stratejisi kurgusunda önemli bir yer tutarken bir yandan da dış alımlarla bu kurgu güçlendiriliyor.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın geliştirilmesi sürerken hava filosu, satın almalarla genişletiliyor.

Bu kapsamda Savunma Bakanı Yaşar Güler, tv100'de Kübra Par'a verdiği röportajda bu konuya da değindi.

"40 ADET EUROFİGHTER TYPHOON ALACAĞIZ"

Avrupa Birliği'nden 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınacağını duyuran Güler, şöyle konuştu:

Şu anda zaten Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz çok olumlu yönde, bir gerileme olmaz. Daha ileri gidebilir diye değerlendiriyorum. 40 tane F-16 Viper almak istiyoruz ve alınacak, sözleşmeleri de imzalandı.



Bundan sonra Eurofighter Typhoon uçaklarından yine bir 40 tane alacağız. Almanya çok uzun zamandır direniyor vermemek için ama sonunda yine NATO'daki dostlarımız İngiltere'dir, İtalya'dır, İspanya'dır, bunların da olumlu katkılarıyla Almanya da en son olumlu cevap verdiler.

AVRUPA ORTAK ÜRETİMİ

Güler'in açıklamalarından sonra alınacak Eurofighter Typhoon uçaklarının özellikleri merak konusu oldu.

Fransız Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak tasarlanan Eurofighter Typhoon, çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri ile dikkat çekiyor.

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya tarafından oluşturulan Eurofighter Jagdflugzeug GmbH tarafından yönetilmiş ve bir konsorsiyum olan Eurofighter GmbH tarafından üretilen uçak, havadan karaya, karadan havaya müdahalelere imkan sağlayan lazer kilitlenme sistemlerini barındırıyor.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Artyakıcı ile azami hız: Mach 2.3 (irtifada)

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Muharebe menzili: 1,389 km

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak)

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Silah sistemleri:

27 mm Mauser BK-27 topu

Harp başlıklı füzeler, hava-hava füzeleri ve hava-yer füzeleri

Eurofighter Typhoon, AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) ve IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) gibi füzeleri kullanabilme

Elektronik sitemler:

EuroDASS Elektronik Destek Sistemi (DASS): Radar, lazer uyarıcı, tespit edici ve karıştırıcı özellikleri

CAPTOR (Captured Radar) radarı: Hem hava-hava hem de hava-yer modlarında çalışabilen bir radar sistemine sahip.

EuroFirst Pasif Kızılötesi Havadan Takip Ekipmanı (PIRATE)

Aviyonik ve uçuş kontrol sistemleriyle donatılmış modern kokpit