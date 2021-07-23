Türkiye-AB arasında iklim değişikliği toplantısı

İtalya’da bulunan Bakan Kurum, Napoli’de Frans Timmermans ile bir araya geldi. Türkiye ile AB arasında iklim değişikliği üzerine toplantı düzenlenmesine karar verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısına katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Bakan Kurum Napoli kentinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Frans Timmermans ile bir araya geldi.

İkili arasında gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye ile AB arasında iklim değişikliği alanında toplantı düzenlenmesine ilişkin karara varıldı.

Bakan Kurum, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Kurum paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Napoli'de, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sayın Frans Timmermans ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile AB arasında iklim değişikliği alanında önem arz eden yüksek düzeyli diyalog için en kısa sürede kapsamlı bir toplantı düzenleme konusunda mutabık kaldık."