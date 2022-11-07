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    Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı tamamlandı

    Ankara'da yapılan 'Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı' tamamlandı. Açıklamada ise "Toplantıda; ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır" denildi.
    • 07.11.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 19:54
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    Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı tamamlandı

    Türkiye - ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    "Toplantıda ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır"

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

    "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da icra edilmiştir.

    Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır.

    Müteakip toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülmektedir."

    Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı tamamlandı #1


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