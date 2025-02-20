Türkiye, ABD'ye 15 bin ton yumurta ihraç edecek

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ABD'de kuş gribi salgını başlamasının ardından milyonlarca tavuğun itlaf edilmesiyle yumurta krizi patlak verdi.

Bu kriz nedeniyle yumurta fiyatlarında yüksek artış gözlendi.

Fiyatları düşürmeye çalışan Trump hükümeti, Türk yumurta üreticileriyle ihracat anlaşması yaparak çözüm arayışına gitti.

TÜRKİYE'DEN 105 BİN TON YUMURTA ALACAK

ABD’deki kuş gribi salgının ardından yumurta üretiminin azalması ve fiyatların yükselmesi nedeniyle Türkiye’den ABD’ye yaklaşık 15 bin ton yumurta ihraç edilecek.

Milyonlarca tavuğun hastalık nedeniyle ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın market fiyatlarını düşürme vaadi tehlikeye düştü.

Marketler yumurtayı karneyle bağladı ve restoranlardaki yumurtalı yemeklerin fiyatları yükseldi.

SEVKİYAT BAŞLADI

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye’den ABD’ye sevkiyatların bu ay başladığını ve temmuz ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Afyon, “İhracat, gerekli yetkilere sahip üye şirketlerimiz aracılığıyla gerçekleşecek ve süreci iki firma koordine edecek. Toplam 15 bin ton yumurta (700 konteynere eş değer) sevk edilecek” dedi.

26 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GELİRİ

Afyon, arz kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan ABD’li şirketlerin alternatif ithalat pazarları arayışına girdiğini ve böylece Türk üreticilerle iş birliği yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 yumurta ihracatçısı arasında yer aldığını belirten Afyon, anlaşmanın yaklaşık 26 milyon dolar ihracat geliri yaratmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

"YUMURTA İTHALATINI DESTEKLİYORUZ"

ABD Tarım Bakanlığı, söz konusu iş birliği hakkında yorum yapmadı. ABD’li yumurta üreticilerini temsil eden United Egg Producers kooperatifinin CEO’su Chad Gregory, “ABD yumurta arzı üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak için geçici yumurta ithalatını destekliyoruz.” dedi.

YUMURTA HIRSIZLIĞI BAŞLADI

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde geçtiğimiz haftalarda hırsızlar 100 bin adet yumurta çaldı.

Polis, yaklaşık 40 bin dolar değerindeki hırsızlığın “nadir bir durum” olduğunu belirtti.

Hırsızlık, ABD’nin 10 yıldır gördüğü en büyük kuş gribi salgınıyla ilişkilendiriliyor.

VİRÜS HIZLA YAYILIYOR

ABD, ilk kez geçtiğimiz mart ayında Teksas'taki ineklerde tespit edilen ve o zamandan bu yana 17 eyalette 970'den fazla sürüye yayılan kuş gribini kontrol altına almak için çalışıyor.

Virüs nisan ayından bu yana, başta enfekte kümes hayvanları ya da sığırlara temas eden çiftlik çalışanları olmak üzere yaklaşık 70 kişiye bulaştı. Virüsün bulaştığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kümes hayvanlarındaki salgın 2022 yılında başladı ve ABD verilerine göre yaklaşık 162 milyon tavuk, hindi ve diğer kuş türleri telef oldu. Son dönemde artan enfeksiyonlar yumurta kıtlığını körüklüyor.