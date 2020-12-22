Türkiye AB'ye üye olsun mu anketi

Türkiye AB'ye üye olsun mu anketi

Türkiye'nin AB'ye üyeliğine nasıl bakıyorsunuz sorusunun sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 80'i olumlu görüş bildirdi.

Türkiye'nin 57 yıldır müzakere masasında oturduğu Avrupa Birliği (AB) üyeliği yeniden kamuoyunun gündemi oldu.

Türkiye Avrupa Birliği Başkanlığı, konu ile ilgili anket yaparak Türk halkının nabzını ölçtü.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın belirli aralıklarla toplamda yaklaşık 10 bin kişiyle yaptığı ankete katılanlara, “Türkiye’nin AB üyeliği iyi bir şey mi ve bunu destekliyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

YÜZDE 80 ÜYELİĞE OLUMLU BAKIYOR

Ankete katılanların yüzde 80’i, Türkiye’nin AB üyeliğinin iyi bir şey olacağını ve bunu desteklediğini bildirdi.

Eğitim durumu dikkate alındığında, eğitimli kesimde bu oran yüzde 90’a yükseldi.

TÜRKİYE AB ÜYESİ OLABİLİR Mİ

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da “Sizce Türkiye AB üyesi olabilir mi? Türkiye’nin bu konuda altyapısı yeterli mi, isteği var mı?” oldu.

Bu soruya ankete katılanların yüzde 60’ı, “Türkiye eğer isterse AB üyesi olabilir. Türkiye’nin bu potansiyeli var.” yanıtını verdi.