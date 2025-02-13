Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen 7 maddenin detayları da belli oldu.

Kabul edilen maddelere göre; meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programları, hakim ve savcı yardımcıları için Bakanlıkla, hakim ve savcılar için Hakimler ve Savcılar Kuruluyla işbirliği içinde hazırlanan yıllık eğitim planı dahilinde düzenlenecek.

SEMPOZYUM, KONFERANS VE BENZERİ ETKİNLİKLER DÜZENELECEK

Yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınacak.

İhtiyaç duyulması halinde yıllık eğitim planı haricinde eğitim ve öğretim programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenebilecek.

İlgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde avukatlar, noterler, hukuk ve adalet alanında görev yapan kamu personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenebilecek. Bu programlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülecek.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecek.

Akademi, hakim ve savcılara yönelik uzmanlık ve sertifika programları, avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında çalışan diğer kişilere yönelik sertifika programları düzenleyebilecek.

YATILI TESİSLER KURULACAK

Akademinin gelirleri, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları, yardım, bağış ve vasiyetler, eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerden alınacak ücretler, yayın gelirleri, Akademiye ait taşınır ve taşınmaz malların gelirlerinden oluşacak.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz, bunların haricindeki Akademi hizmetleri ise ücretli olacak. Akademi tarafından yatılı tesisler kurulacak.

Akademinin denetimi, adalet müfettişlerince yapılacak.