Türkiye afetlerle mücadelesini sürdürüyor! Selin vurduğu Giresun'da 369 konut tamamlandı Türkiye'de tarihe geçen sel, orman yangını ve depremlerin ardından yapılan afet konutları Giresun'da da yükseldi. Bölge, kentsel dönüşüm, sosyal konut, millet bahçesi projeleriyle güzelleşmeye devam ediyor.

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Türkiye, 4 yılda afet felaketlerinin içinden geçti...

Büyük kayıpların yaşandığı ve binlerce evin kullanılamaz hale geldiği afetlerde başarılı bir mücadele ortaya koyuldu.

Sel, yangın, deprem nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri yerle bir olurken, devlet yaraları hızlıca sarmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2020-2022 yılları arasında afetlerin etkilerini ortadan kaldırdı.

4 yılda yaşanan afetlerin ardından konutlar yükseldi

İlk olarak Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte toplamda 33 bin 821 konut tamamlandı.

İzmir depreminde de 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı bitti.

Geçtiğimiz 23 Kasım'da yaşanan Düzce depremi sonrası ise 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan selin vurduğu Kastamonu ve Sinop’ta bin 265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etap etap tamamlanırken, biten konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Yangınla mücadelede de büyük başarı ortaya koyuldu. 2021 yılında Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarının ardından toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.

Giresun'un da yaraları sarıldı

22 Ağustos 2020'de ise Giresun'u sel vurdu.

Bakan Murat Kurum, ilk andan itibaren bölgedeki çalışmaları inceleyerek koordine etti.

Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Kurum, yaraların sarılması için ve yeni afet konutlarının sözlerini verdi.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Kurum buradaki incelemelerinde yaptığı açıklamalarında, “Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve hızlı bir şekilde inşa sürecine girmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çok önemli. Elimizden geleni tüm bakanlıklar olarak yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çok geçmeden de yaralar hızlıca sarıldı.

Selde büyük zarar gören Dereli ilçesinde afet konutları kısa sürede yükseldi.

"1 yıl içerisinde yapacağız dedik ve bitirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı anahtar konut teslim töreninde, “Bir afeti ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 1 yıl içerisinde alt yapısıyla, üst yapısıyla bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik.” şeklinde konuştu.

635 bağımsız birimin yapım faaliyeti tamamlandı

Dereli, Tirebolu ve Doğankent ilçe merkezleri başta olmak üzere sel afeti sonrası tespit işlemleri gerçekleştirilen 433 adet konut ve 202 adet ticari ünite olmak üzere toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kira ve taşınma işlemleri, kamulaştırma, yapım faaliyetleri gerçekleştirildi.

İlçeler yeniden ayağa kaldırıldı

Dereli ve Kuşluhan Mahalleri riskli alanında 71 konut ve 82 ticari ünite, Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi rezerv yapı alanında 142 konut ve Doğankent ilçesi merkez mahallesi rezerv yapı alanında 156 konut ve 40 ticari bağımsız birim, Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ve köylerinde 24 köy evi olmak üzere toplam 369 konut 122 adet ticari ünite ve 24 köy evinin inşaatı tamamlandı.

Hak sahiplerine teslim işlemleri gerçekleştirildi.

Mahalle ve köylerde de çalışmalar yapıldı

Tirebolu ilçesi Sekü Köyü ve Espiye ilçesi, Adabük Mahallesi’nde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri de tamamlandı.

Çaldağ Mahallesinde de kentsel dönüşüm kapsamında 24 adet konut ve 19 adet iş yerinin yapımı tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim aşamasına geçti.

Espiye ilçesindeki rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatının yapımına ise devam ediliyor.

Bu süreçte 3 ilçede inşa edilen 250 ahırlı köy evinin yapımına da devam ediliyor.

Hak sahiplerine teslim edildi

Böylelikle 2 yıl önce Giresun'da yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören Dereli ve Doğankent’te toplam 369 konut inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla tüm konutlar hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Jandarma komutanlığı ve lojmanlar hizmete girecek

Bakanlık, “Dereli’yi yeniden ayağa kaldıracağız” sözüyle bugün 'Yeni Dereli Projesi' kapsamında adliye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü inşaatlarının yapımına tüm hızıyla devam ediliyor.

Dereli İlçesi Jandarma komutanlığı ve 12 konutluk lojman inşaatı tamamlanmış olup 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatıları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bin 550 sosyal konut yapılacak

Öte yandan Bakanlık tarafından hayata geçirilen ve dar gelirli ailelere adeta nefes olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kentte, bin 550 konut, 2 bin konut amaçlı alt yapılı arsa da vatandaşlara sunulacak.

3 bin 764 konut tamamlandı

Bölge kentsel dönüşüm, sosyal konut, millet bahçesi projeleriyle güzelleşmeye devam edecek.

Toplam 1.5 milyar liralık 24 projenin devam ettiği Giresun’da TOKİ eliyle, 3 bin 764 konut, sosyal donatılarıyla beraber tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yine TOKİ ile 690 konut ve 19 dükkanın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor.

İşte yaraların sarıldığı bölgeden kareler...