Türkiye, Nijerya'yla 7 yeni anlaşma imzaladı

Mevkidaşı Buhari ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan; hidrokarbon, maden ve sanayi gibi alanlarda Nijerya ile yeni anlaşmalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında bugün Nijerya'da.

206 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın devi olarak tanımlanan Nijerya ile Türkiye arasında ilişkileri güçlendirecek anlaşmalara imza atıldı.

Anlaşmalar; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda bakanlar tarafından imzalandı.

VERGİ ANLAŞMASI

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed tarafından imzalandı.

MADENCİLİK, HİDROKARBON VE ENERJİ ANLAŞMALARI

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.

GENÇLİK VE SİYASİ İSTİŞARE ANLAŞMALARI

"Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması"

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imzalandı.

SAVUNMA SANAYİİ ANLAŞMASI

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" ise Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama tarafından imza altına alındı.