Türkiye Aile Desteği programı nedir, kimlere verilecek? Sosyal yardım ödemesi başvuru tarihleri 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Aile Desteği programıyla ekonomik olarak zorluk çeken ailelere yeni bir destek paketin devreye alınacağını bildirdi. Peki Türkiye Aile Desteği nedir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran 2022 tarihli Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni destek programlarının müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında ''Türkiye Aile Desteği'' programıyla 15 milyar liralık yeni bir destek paketin daha devreye alınacağını bildirdi.

Türkiye Aile Desteği kapsamında ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere sosyal yardım ödemesi yapılacak.

Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise ''Türkiye Aile Desteği sosyal yardım ödemesi kimlere yapılacak, başvuru şartları nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye Aile Desteği programı nedir, kimlere verilecek? Sosyal yardım ödemesi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Türkiye Aile Desteği programı nedir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Aile Desteği Programı ile ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketin daha devreye alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl boyunca sürecek ödemelerin ilkinin Kurban Bayramı öncesi yapılacağını bildirerek, Türkiye Aile Desteği Programı'nın ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşlar, bu yeni pakete, hem elektronik devlet hem de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden haziran ayının üçüncü haftasından itibaren başvurabilecek.

Ancak Türkiye Aile Desteği programı kapsamında verilecek yardımların tutarı hakkında net bir açıklama henüz yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

''Bir müjde de sosyal yardımlar konusunda vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 98 milyar liralık sosyal yardımda ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmuştuk. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi ek programlarla daha da güçlendiriyoruz. Amacımız gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda 'Türkiye Aile Desteği' programıyla ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz.

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına veya anasınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduk.

Bu program çerçevesinde son bir yılda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardımlarından faydalanmış olan aileler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın çocuklarını okullara kaydettirebilecektir. Ana okulu anasınıfı yardım programının da hayırlı olmasını diliyorum.''