Türkiye, Alman medyasının 'sınır dışı' iddialarını yalanladı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya'da yaşayan ve yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri gönderileceğine dair çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi

Alman medyasında yer alan Türk vatandaşlarının toplu olarak sınır dışı edilmesine yönelik iddialara, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den yalanlama geldi.

Keçeli, Türkiye'nin böyle bir uygulamaya kesinlikle onay vermediğini ifade etti.

"ALMAN BASININDA YER ALAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Keçeli, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Alman basınında yer alan, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir.



Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir."