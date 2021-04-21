Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneyi 3 aydan kısa bir sürede tamamladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcadıklarını kaydetti.

3 AYDAN KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Arnavutluk'un sağlık altyapısının geliştirilmesi kapsamında bu ülkeye 3 aydan kısa sürede hastane inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin en modern cihazlarla donatıldığını bildirdi.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün Arnavutluk'un sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak Fier Dostluk Hastanemizin açılış törenini birlikte icra ediyoruz. Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararımızı açıklamıştık.

Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin açılışında konuştu ViDEO

ERDOĞAN, HASTANENİN ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa bir sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlarla donatıp tefriş ettik. 70 milyon euroya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahiptir.

6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Arnavut toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir. Esasen 5 kişilik sağlık ekibimiz dün itibarıyla göreve başlamıştır.





"ARNAVUTLUK'UN KALKINMASINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİK"

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri ortak kültür ve tarihten aldığı güçle her geçen gün gelişiyor, derinleşiyor. Türkiye olarak, kardeşliğimizin gereğini yerine getirerek 30 yılı aşkın süredir Arnavutluk'un sosyal ve ekonomik kalkınmasına her türlü desteği verdik.

Hem 2019 Eylül ve Kasım depremleri sonrasında hem de koronavirüs salgınıyla mücadelesinde hiçbir karşılık beklemeden tüm imkanlarımızla Arnavutluk halkının yanında olduk.

"EDİ RAMA YANIMIZDA TÜRKİYE VAR DEMİŞTİ"

Son olarak 23 Aralık'ta Türkiye tarafından inşa edilen konut projesinin temel atma töreninde hitap etme fırsatım olmuştu. Kıymetli dostum, sayın Başbakan Edi Rama, 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler kapsamında Arnavutluk'un A ve B planlarının yanı sıra yanımızda Türkiye var demişti.

Kısa sürede başlattığımız projeyle Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştik. Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını da birlikte yaşayacağız.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastane açıldı ViDEO

"BALKANLAR'IN İSTİKRARI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor.

Bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka daha eklediğimize inanıyorum. Milletim ve şahsım adına ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olarak Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin tüm Arnavutluk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Kovid-19'a kurban verdiğimiz tüm Arnavut kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanemizde görev yapacak tüm sağlık personelimize Rabbimden başarılar niyaz ediyorum."

"3 AY DEDİK, BU LEBLEBİ-ÇEKİRDEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ocak ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısındaki açıklamasında, Fier Dostluk Hastanesi'nin inşasıyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:

"İstanbul'da Yeşilköy Havalimanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için, 3 ay dedik. Bu leblebi-çekirdek. Ve tabii bütün tıbbi teknik donanımları da olacak."



