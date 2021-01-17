Türkiye aşılamada ilk 10 ülke arasına girdi

Fransa, Danimarka ve Arjantin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye’de aşılama ilk 4 günde 1 milyon kişiye doğru ilerliyor…

Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı, hızla devam ediyor.

Birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, en çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi.

Aşılamalar hafta sonu da 81 ilde devam ederken, ilk 4 günde 1 milyona yakın kişinin aşılanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verileri göre ise şimdiye kadar aşılama 690 bini geçti.

SAĞLIK SİSTEMİ SIKINTILI ÜLKELER

Aşılamadaki bu hız, bazı ülkelerin sağlık sistemindeki eksiklikleri de bir anda ortaya çıkardı.

Koronavirüsten dolayı en çok can kaybı yaşanan ülkeler arasında olan Fransa'da durum oldukça vahim...

65 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede aşılama yavaş ilerliyor.

Ulusal sağlık otoritesi, aşılama programını 30 Kasım olarak açıklasa da, bugüne kadar sadece 516 kişiye Pfizer/BionTech aşısı yapıldı.

Yetkililer, lojistik sebeplerle sürecin yavaş ilerlediğini öne sürüyor.

"EN BÜYÜK FİYASKO"

Halk sağlığı açısından endişe yaratan yavaş ilerleyişin ekonomik yönden de olumsuz etkiler doğurmasından korkuluyor.

Fransa Ulusal Tıp Akademisi, geçen hafta hükümetin aldığı önlemleri “aşırı” olarak nitelerken, bazı yetkililer durumu “Bu tıp dünyasında yaşadığımız en büyük fiyasko.” olarak yorumluyor…

DANİMARKA’DA DA DURUM AYNI

Fransa gibi Danimarka’da aşılamaya erken başlasa da sağlık sistemlerinin yetersiz olmasından dolayı istenilen orana ulaşamadı.

Ülkede halk da endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Bugüne kadar Türkiye’nin attığı her adımı eleştiren ve hedef tahtasına Türkiye’yi koymaktan geri kalmayan ülkelerden olan Danimarka’da vaka sayısı 200 bine dayanmış durumda…

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bine yaklaştığı öğrenildi.