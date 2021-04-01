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    Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı

    Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı

    10 Aralık 2020'de imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ile geçişleri bugün başladı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:00
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    Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, bugün yürürlüğe girdi.

    İki ülke vatandaşları, 1 Nisan'dan itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

    GECE YARISI BAŞLADI

    Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerde pandemi tedbirleri uygulandı. Maske, mesafe ve hijyen kuralı uyarısının yapıldığı sınır kapısında vatandaşlar, uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

    Pandemi sebebiyle geçişlerin az olduğu sınır kapısında, gece yarısından itibaren kimlik ile geçiş sürüyor.

    Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı

    90 GÜN KALIŞ SÜRELİ VİZESİZ TURİSTİK SEYAHAT

    Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecekleri belirtilmişti.

    Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı #1

    TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

    Salgın sonrası tatil planı yapıp, vize olmadan gezip görebileceğiniz ülkeler listesi:

    • Antigua ve Barbuda
    • Arjantin
    • Arnavutluk
    • Azerbaycan
    • Bahamalar
    • Bahreyn
    • Barbados
    • Beyaz Rusya
    • Belize
    • Bolivya
    • Bosna-Hersek
    • Botsvana
    • Brezilya
    • Britanya
    • Virjin Adaları
    • Brunei Sultanlığı
    • Dominika
    • Dominik Cumhuriyeti
    • Ekvador
    • El Salvador
    • Endonezya
    • Ermenistan
    • Esvatini
    • Fas
    • Fiji
    • Fildişi Sahili
    • Filipinler
    • Guatemala
    • Güney Afrika Cumhuriyeti
    • Güney Kore
    • Gürcistan
    • Haiti
    • Honduras
    • Hong Kong
    • İran
    • Irak
    • Jamaika
    • Kamboçya
    • Karadağ
    • Katar
    • Kazakistan
    • Kırgızistan
    • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
    • Komorlar
    • Kolombiya
    • Kosova
    • Kosta Rika
    • Kuveyt Kuzey
    • Makedonya
    • Laos
    • Lübnan
    • Madagaskar
    • Makao Özel İdare Bölgesi
    • Maldivler
    • Malezya
    • Mauritus
    • Meksika
    • Moldova
    • Moğolistan
    • Nepal
    • Nikaragua
    • Özbekistan
    • Palau Cumhuriyeti
    • Panama
    • Paraguay
    • Peru
    • Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
    • Samoa
    • Sao Tome ve Principe Saint
    • Lucia
    • Seyşeller
    • Sırbistan
    • Singapur
    • Sudan
    • Suriye
    • Şili
    • Tacikistan
    • Tayland
    • Tayvan
    • Tonga
    • Trinidad ve Tobago
    • Tunus
    • Tuvalu
    • Ukrayna
    • Umman
    • Uruguay
    • Ürdün
    • Vanuatu
    • Venezuela
    • Zambiya
    • Zimbabve

    Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı #2

    Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı #3

    Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı #4

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