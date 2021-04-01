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Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı

Türkiye-Azerbaycan arası kimlikle seyahat dönemi başladı

10 Aralık 2020'de imzalanan protokol ile iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ile geçişleri bugün başladı.