Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? A Millilerimiz kardeş takımı konuk ediyor

Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? A Millilerimiz kardeş takımı konuk ediyor

Futbolseverler, EURO 2020 öncesinde A Millilerimizin çıkacağı ilk karşılaşma olan Türkiye Azerbaycan hazırlık maçının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman?

Ay Yıldızlı Milli Takım, Euro 2020’ye doğru adım adım ilerlerken hazırlık mücadelelerini sürdürüyor.

EURO 2020 turnuvası öncesi 2 hazırlık maçı oynayacak olan A Millilerimiz, ilk etapta kardeş ülke Azerbaycan ile karşılaşacak. Daha sonra Moldova ile mücadele edecek.

Zorlu grup maçları öncesinde moral kazanmak isteyen A Millilerimiz, Azerbaycan karşısında varını yoğunu ortaya koyacak.

Resmi maçlar öncesi geniş kadronun açıklanmasıyla birlikte Türkiye Azerbaycan hazırlık maçının hangi tarihte oynanacağı araştırma konusu oldu.

Peki, Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 aday kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

TÜRKİYE AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir merakla beklenen Türkiye ile Azerbaycan’ın oynayacağı hazırlık maçı, 27 Mayıs 2021 Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak. Türkiye, Azerbaycan’ı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda konuk edecek.

Türkiye ile Azerbaycan, 10. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce 9 kez gerçekleşen karşılaşmalarda Türkiye 6 kez sahalardan galip olarak ayrılırken, Azerbaycan sadece bir kez kazanan taraf oldu.

Geride kalan 2 maçta ise taraflar, sahadan beraberlikle ayrıldı.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu

TÜRKİYE AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Burak Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Mert Müldür, Zeki Çelik

Azerbaycan: Məhəmmədəliyev, Medvedev, Hüseynov, Bədəlov, B. Hüseynov, Krivotsyuk, Salahlı, Mahmudov, İbrahimli, Nuriev, Ghorbani