Türkiye, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde vardığı anlaşmadan memnun

Dışişleri Bakanlığınca, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları, hidrokarbon sahası üzerinde yaptıkları anlaşma ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anlaşmanın, iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesi temenni edildi.

"ANLAŞMANIN TÜRKMENİSTAN VE AZERBAYCAN HALKLARINA HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Anlaşmanın, dost ve kardeş Türkmenistan ile Azerbaycan halklarına hayırlı olmasının, bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasının dilendiği açıklamada, anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açması temennisinde bulunuldu.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

60 MİLYON TON PETROL REZERVİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.