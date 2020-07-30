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- Türkiye-Azerbaycan ortak tabikatından görüntüler
Türkiye-Azerbaycan ortak tabikatından görüntüler
- AA
- 30.07.2020 - 12:11
Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'a, askeri işbirliği anlaşmasına göre yıllık plana uygun olarak geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapmak üzere asker göndermişti.
1-5 Ağustos’ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ise askeri uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde ortak tatbikat düzenleneceği duyurulmuştu.
GÖVDE GÖSTERİSİ
Gerçekleşecek olan tabikatlarda, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemlerinin yer alacak.
BAKANLIK VİDEO YAYINLADI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, Azerbaycan'da gerçekleşecek olan söz konusu tatbikatların hazırlığına dair görüntüler paylaşıldı.
Türkiye-Azerbaycan ortak tabikatından görüntüler
"TEK MİLLET, İKİ DEVLET"
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Tek millet, iki devlet! Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.