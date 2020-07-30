Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tatbikatında çekilen görüntüleri paylaştı.

Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'a, askeri işbirliği anlaşmasına göre yıllık plana uygun olarak geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapmak üzere asker göndermişti.

1-5 Ağustos’ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ise askeri uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde ortak tatbikat düzenleneceği duyurulmuştu.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Gerçekleşecek olan tabikatlarda, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemlerinin yer alacak.

BAKANLIK VİDEO YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından, Azerbaycan'da gerçekleşecek olan söz konusu tatbikatların hazırlığına dair görüntüler paylaşıldı.

Türkiye-Azerbaycan ortak tabikatından görüntüler

"TEK MİLLET, İKİ DEVLET"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Tek millet, iki devlet! Azerbaycan-Türkiye Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.